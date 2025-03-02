"Сити" потерял Аке с травмой, но Гвардиола не унывает

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что его команда лишилась защитника Натана Аке с травмой.

В субботу "Сити" одержал волевую победу 3:1 над "Плимутом" из Чемпионшипа и вышел в четвертьфинал Кубка Англии.



Однако эта победа была омрачена травмой Аке, который не смог выйти на второй тайм.



Впрочем, Гвардиола не унывает — постепенно восстановление игры команды и январские новички Витор Рейс с Абдукодиром Хусановым вселяют в Хосепа оптимизм.



"Теперь мы снова столкнулись с отсутствием центральных защитников. Думаю, Натан пропустит некоторое время".



"Я так благодарен клубу за приглашение Витора и Хусанова, иначе у нас не было бы никаких шансов попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон или побороться за победу в Кубке Англии; иначе у нас остался бы только Рубен (Диаш)".



"Это чудо, что они (Рейс и Хусанов) здесь и могут помочь нам после проблем, с которыми мы имеем дело весь сезон".



"У нас хорошее настроение. В последний месяц у меня есть ощущение, что мы стали гораздо лучше. Мы действительно хорошо сыграли против "Ливерпуля". Мы были действительно хороши против "Челси". Забудьте "Реал", там они были лучше, там мы были в милях от того, что мы можем ожидать".



"Я наблюдаю хорошие вещи, шаг за шагом. Все мы сосредоточены, и нас ожидают баталии за попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.