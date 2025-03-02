Матета выписан из госпиталя с 25 швами на ухе

Нападающий "Кристал Пэлас" Жан-Филипп Матета был выписан из госпиталя после травмы, полученной в матче 5-го раунда Кубка Англии против "Миллуолла".

Напомним, Матета получил ногой по голове от голкипера "Миллуолла" Лиама Робертса в самом начале субботнего матча на "Селхерст Парк".



После победы со счетом 3:1 президент "Пэлас" раскритиковал Робертса и подтвердил, что Матета был госпитализирован с "большим рассечением за ухом и травмой головы".



К счастью, никаких других проблем, кроме уха, у Матета не обнаружили, и уже вечером в субботу 27-летний француз был выписан домой.



"Мы очень рады подтвердить, что этим вечером Жан-Филипп Матета был выписан из госпиталя Святого Джорджа, где он получил специализированное лечение и 25 швов после тяжелой равной раны своего левого уха. Обследование ничего не обнаружило, и Жан-Филипп чувствует себя хорошо".



"Теперь он будет восстанавливаться и набираться сил, оставаясь под наблюдением нашего клубного доктора в ближайшие дни", — гласит заявление "Пэлас".



