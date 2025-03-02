УЕФА отстранил Дэвида Кута от судейства до 2026 года

Бывший рефери Премьер-Лиги Дэвид Кут был отстранен от обслуживания матчей под эгидой УЕФА до 2026 года.

Напомним, в декабре судейский корпус уволил 42-летнего Кута, отреагировав этим на серию скандальных публикаций в прессе насчет Дэвида.



Кошмар Кута начался с видео, на котором он оскорбляет бывшего главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа. А на другой записи Дэвид нюхает белый порошок.



Сейчас на поступки Кута отреагировал УЕФА, запретив Дэвиду любую судейскую активность до 30 июня 2026, сообщает The Guardian.



Добавим, ранее Кута связывали с переходом на работу в Саудовской Аравии, однако Дэвид закрыл эту дверь перед собой, когда в январе совершил каминг-аут и признался в гомосексуальной ориентации.