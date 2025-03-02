УЕФА отстранил Дэвида Кута от судейства до 2026 года
Бывший рефери Премьер-Лиги Дэвид Кут был отстранен от обслуживания матчей под эгидой УЕФА до 2026 года.
Напомним, в декабре судейский корпус уволил 42-летнего Кута, отреагировав этим на серию скандальных публикаций в прессе насчет Дэвида.
Кошмар Кута начался с видео, на котором он оскорбляет бывшего главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа. А на другой записи Дэвид нюхает белый порошок.
Сейчас на поступки Кута отреагировал УЕФА, запретив Дэвиду любую судейскую активность до 30 июня 2026, сообщает The Guardian.
Добавим, ранее Кута связывали с переходом на работу в Саудовской Аравии, однако Дэвид закрыл эту дверь перед собой, когда в январе совершил каминг-аут и признался в гомосексуальной ориентации.
02.03.2025 00:05
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