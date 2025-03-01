"Сити" победил "Плимут" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

Нико О Райли Дубль 19-летнего Нико О'Райли помог "Манчестер Сити" одержать волевую победу 3:1 над аутсайдером Чемпионшипа "Плимутом" и выйти в четвертьфинал Кубка Англии.

Как и можно было предположить, с самого начала матча "Плимут" ушел в глухую оборону. "Сити", конечно, удавалось наносить удары, но преимущественно они оказывалась неточными.

На 28-й минуте Илкай Гюндоган вплотную приблизился к тому, чтобы открыть счет, но его удар из центра штрафной площади пришелся в штангу.

А на 37-й минуте уже гости дождались своего момента. Максим Таловеров головой замкнул подачу своим партнером углового — 0:1.

"Горожане" резко активизировались и в самой концовке первого тайма сравняли счет. Кевин Де Брюйне навесил со штрафного, а Нико О'Райли пробил головой — 1:1.

Во втором тайме "Сити" продолжил оказывать мощное давление, и порой мяч каким-то чудом не оказывался в воротах "Плимута".

На 76-й минуте "горожане" все-таки добились своего. Фил Фоден подал угловой к дальней штанге, а О'Райли открылся за спиной у Таловерова и головой поразил ворота — 2:1.

На последней минуте основного времени надежды гостей отыграться улетучились, потому что Де Брюйне с близкого расстояния поразил ворота после прострела Эрлинга Холанд — 3:1.

"Ипсвич" доказал, что неслучайно прошел "Ливерпуль" и "Брентфорд" в этом розыгрыше Кубка Англии. "Сити" пощекотал нервы своим болельщикам, но все же добился ожидаемого результата.

"Манчестер Сити" — "Плимут" — 3:1 (1:1)

Голы: О'Райли, 45, 76, Де Брюйне 90 — Таловеров 38.

"Манчестер Сити": Ортега, Льюис, Рейс, Аке (Диаш 45), О'Райли, Гюндоган, Де Брюйне, Макати (Холанд 59), Силва, Грилиш, Фоден (Гонсалес 83).


Метки Кубок Англии, Манчестер Сити, обзор матча, Плимут

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2025 22:45

Количество просмотров Просмотров: 589

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. narcot 02.03.2025 00:04 # narcot
    а что чмо-лох египетский?

    Дембеле забил 18-й гол в году к 1 марта – лучший показатель в топ-5 лиг в XXI веке. Вингер «ПСЖ» побил рекорд Месси, у которого было 17 голов за «Барселону» к 1 марта 2016 года

    (ответить)

  2. hachidio 02.03.2025 00:01 # hachidio
    Украина отозвала своё предложение об обмене пленными в формате "всех на всех" и вышла из переговоров по организации гуманитарного коридора для жителей оккупированных ВСУ территорий Курской области

    Пора въебать орешником? Ммм

    (ответить)

  3. elagin-suka 01.03.2025 23:59 # elagin-suka
    25-я годовщина подвига 6-й роты псковских десантников у высоты 776 в Чечне

    В ночь на 1 марта 2000 года под Улус-Кертом в Чечне приняла последний бой 6-я рота псковского гвардейского десанта — 90 наших солдат против 1,2 тыс боевиков. Оказавшись на высоте без укреплений и поддержки, солдаты организовали оборону, вступили в схватку и до последнего не давали возможности подкреплению террористов прорваться из Аргунского ущелья. Когда боевики взошли на высоту, солдаты 6-й роты бились до последнего вздоха, даже вступая в рукопашный бой.

    Неравная схватка продолжалась всю ночь — к утру на высоте 776 осталось только 4 десантника, способных держать оружие. Наши воины даже подрывали себя гранатами, чтобы не попасть в плен. В безвыходной ситуации раненный несколько раз командир Марк Евтюхин и потерявший в бою ноги корректировщик Виктор Романов вызвали на себя артиллерийский огонь. В эфире прозвучал крик «Огонь на себя! ... Прощайте, мужики!», и вся вершина была сметена огнем из орудий. Спастись удалось лишь 6 раненым десантникам, боевики потеряли до 500 человек.

    Бой 6-й роты навсегда останется символом русского героизма и стойкости — ее подвиг никогда не должен быть забыт.

    (ответить)

  4. drogba11cool 01.03.2025 23:49 # drogba11cool
    найс пинсовский е6ларусик горит

    (ответить)

  5. hachidio 01.03.2025 23:47 # hachidio
    ВС ПФ ликвидирован режиссер рекламной индустрии Украины, Виталий Кокошко.

    Быть добру!

    (ответить)

  6. lovrentiy 01.03.2025 23:46 # lovrentiy
    Пенсы с кем играли в КА, чот не могу их найти?

    (ответить)

  7. fiezzo 01.03.2025 23:42 # fiezzo
    Юки-ноцicти. Как вам избиение по трясущимся небритым брылям вашего гнидоФюрера в Белом Доме? Опишите свои эмоции.

    (ответить)

  8. skydreams 01.03.2025 23:39 # skydreams
    01.03.2025 23:03 #
    drogba11cool

    Ноулайферы как вы тут, девушек не нашли еще?
    (ответить)

    01.03.2025 23:07 #
    kybi4eskoee6lo

    Твою девушку нашёл, обоссака. Такая громкая, пиздец
    (ответить)

    01.03.2025 23:17 #
    drogba11cool

    Бери, не жалко, у меня их много

    Источник: http://fapl.ru/posts/113358/?c=1

    пиздец терпила ебаная)) берите его девушку, обосцыте дрочбе ебло, выебете его мать - он всё стерпит. что за попущенный куколд, этот ваш дрочба11кул

    (ответить)

  9. gameboy 01.03.2025 23:05 # gameboy
    Тундра сосатб

    (ответить)

  10. drogba11cool 01.03.2025 23:03 # drogba11cool
    Ноулайферы как вы тут, девушек не нашли еще?

    (ответить)

  11. ot4im-iz-surguta 01.03.2025 22:54 # ot4im-iz-surguta
    Лучший минет мне делала мама чмурада. Всем советую.

    (ответить)

  12. reddebil 01.03.2025 22:45 # reddebil
    ____$$$$_$$$$_______________________________________________
    _$$________$$_____MAKЕ______________________________________
    _$$$_________$___AMERICA___________________________________
    $$__ТРАМП___$____GREAT______________________________________
    $$$_________$____AGAIN______________________________________
    _$$$_______$$_____________________________________$$$$$$$___
    ____$$$$__$$__________________________ПОЙМАЛ___$$_$_$_$_$$_
    _____$$$$$$___________________________ХОХЛА____$$________$$
    ___$$$____$$$__________________________ЕБИ______$$_ПУТИН_$$
    __$$_______$$$_______________________НЕСПЕША___$$_______$$
    __$$___$____$$$__________________________________$$______$$_
    __$$___$$$____$$___________________________________$$__$$___
    __$$____$$$_$$_$$___$$$$$$$_________МОЖНО__________$$$$$$___
    __$$$____$$$$___$$__$$____$$$________МНЕ_________$$$____$$$__
    __$$$$_____$$$___$$_$$_$$___$$$____СКАЗАТЬ_____$$$_______$$
    __$$_$$_____$$____$_$$$$$_____$$_______________$$$____$___$$
    __$$__$$$____$$$__$$_____$$__$$$_$$$__________$$____$$$___$$
    __$$___$$$____$$_$$_______$$___$$$$$$$$______$$_$$_$$$____$$
    __$$____$$$_____$$$__ЗЕЛЯ_$$________________$$__$$$$____ $$$
    __$$______$$_____$$_______$$$$$$$$$________$$___$$$____ $$$$
    __$$___$$$$$$О___$$_______$$_____$$$$$____$$____$$_____$$_$$
    __$$___$$____ООООО$$__$$$__________$$$$$$___$$$____$$$___$$
    __$$___$$____О______$$$$$$______$$______$$$$$$$$____$$$___$$
    __$$___$$___$$___________$$_____$$__________$$_____$$$____$$
    __$$___$$___$$___________$$_____$$_________$$_____$$______$$
    __$$___$$___$$___________$$_____$$_________$$____$$$$$$___$$
    __$$___$$___$$___________$$_____$$$$$$$$$___$$$$$$____$$__$$
    __$$___$$___$$___________$$_____$$$$___$$$$$___________$__$$
    __$$___$$___$$____________$$____$$________$$$$$$______$$__$$
    __$$___$$___$$____________$$____$$_______$$___$$______$$__$$
    __$$___$$___$$____________$$____$$______$$__$$$______$$___$$
    __$$___$$___$$____________$$_____$$____$$$__$$______$$$___$$
    __$$___$$___$$____________$$_____$$___$$$_$$$_____$$_$$___$$
    __$$___$$___$$____________$$_____$$___$$_$$$_____$$__$$___$$
    __$$___$$___$$_____________$$$$$$$___$$__$$_____$$___$$___$$
    __$$___$$___$$________________$$____$$__$$_____$$$___$$___$$
    __$$___$$___$$_______________________$$__$______$$___$$___$$
    __$$___$$___$$_______________________$$__$$_____$$___$$___$$
    ___$$$$$$$$$$________________________$$$_$$$____$$___$$___$$
    __$$_________$$___МУЖИКИ____________$$__$$_____$$__ $$___$$
    __$$_________$$___МОЖНО____________ $$$_$$$____$$__ $$___$$
    __$$_МАКРОН_$$____К_ВАМ______________$$__$$___$$$__$$___$$
    __$$_________$$________________________ $$$__$$___$$$$$___$$
    ___$$$$$$$$$$________________________$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: