"Сити" победил "Плимут" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
Дубль 19-летнего Нико О'Райли помог "Манчестер Сити" одержать волевую победу 3:1 над аутсайдером Чемпионшипа "Плимутом" и выйти в четвертьфинал Кубка Англии.
Как и можно было предположить, с самого начала матча "Плимут" ушел в глухую оборону. "Сити", конечно, удавалось наносить удары, но преимущественно они оказывалась неточными.
На 28-й минуте Илкай Гюндоган вплотную приблизился к тому, чтобы открыть счет, но его удар из центра штрафной площади пришелся в штангу.
А на 37-й минуте уже гости дождались своего момента. Максим Таловеров головой замкнул подачу своим партнером углового — 0:1.
"Горожане" резко активизировались и в самой концовке первого тайма сравняли счет. Кевин Де Брюйне навесил со штрафного, а Нико О'Райли пробил головой — 1:1.
Во втором тайме "Сити" продолжил оказывать мощное давление, и порой мяч каким-то чудом не оказывался в воротах "Плимута".
На 76-й минуте "горожане" все-таки добились своего. Фил Фоден подал угловой к дальней штанге, а О'Райли открылся за спиной у Таловерова и головой поразил ворота — 2:1.
На последней минуте основного времени надежды гостей отыграться улетучились, потому что Де Брюйне с близкого расстояния поразил ворота после прострела Эрлинга Холанд — 3:1.
"Ипсвич" доказал, что неслучайно прошел "Ливерпуль" и "Брентфорд" в этом розыгрыше Кубка Англии. "Сити" пощекотал нервы своим болельщикам, но все же добился ожидаемого результата.
"Манчестер Сити" — "Плимут" — 3:1 (1:1)
Голы: О'Райли, 45, 76, Де Брюйне 90 — Таловеров 38.
"Манчестер Сити": Ортега, Льюис, Рейс, Аке (Диаш 45), О'Райли, Гюндоган, Де Брюйне, Макати (Холанд 59), Силва, Грилиш, Фоден (Гонсалес 83).
01.03.2025 22:45
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