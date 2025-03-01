Асенсио: "У меня получается хорошо"

Атакующий полузащитник "Астон Виллы" Марко Асенсио прокомментировал яркий старт своей карьеры в бирмингемском клубе.

После перехода из ПСЖ на правах аренды в зимнее трансферное окно Асенсио быстро утвердился определяющим игроком "Виллы", забив четыре гола в трех последних матчах.



После своего дубля против "Кардиффа" в Кубке Англии накануне (2:0) Асенсио заявил, что хочет помочь своей новой команде достичь успеха в остатке сезона, и сейчас на уме у Марко противостояние с "Брюгге" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.



"Внимание — это действительно хорошо, я очень доволен партнерами по команде, персоналом, они вселяют в меня большую уверенность, поэтому я стараюсь показывать свою лучшую игру на поле".



"И у меня получается хорошо, поэтому я хочу забивать больше, давать больше этой команде, этому клубу, и в этом моя цель".



"Нам нужно продолжать стараться, мы на правильном пути, поэтому следующий шаг — Лига Чемпионов. На этом наш фокус сейчас", — цитирует Асенсио официальному веб-сайту "Виллы".