"Борнмут" вышел в четвертьфинал Кубка Англии
"Борнмут" вышел в четвертьфинал Кубка Англии, в серии послематчевых пенальти одолев "Вулверхэмптон".
"Борнмуту" удалось открыть счет на 30-й минуте, когда вернувшийся из лазарета Эванилсон сыграл на добивании после отраженного голкипером дальнего удара Антуана Семеньо — 1:0.
Вскоре после начала второго тайма Матеус Кунья роскошным дальним ударом восстановил равновесие в счете — 1:1.
Больше командам забить не удалось, в том числе в экстра-таймах, на исходе которых Кунья заработал удаление.
Все решилось в серии пенальти, где больше повезло хозяевам — 5:4.
Добавим, ранее днем 1/4 финала Кубка Англии также достигли "Кристал Пэлас" и "Престон".
"Борнмут" — "Вулверхэмптон" — 1:1 (1:0) победа "Борнмута" по пенальти — 5:4
Голы: Эванилсон 30 — Кунья 60.
"Борнмут": Аррисабалага, Кук, Хилл, Хейсен, Керкез, Скотт (Синистерра 84), Адамс, Тавернье, Брукс (Клюйверт 67), Семеньо (Джеббисон 105), Эванилсон (Уаттара 67).
"Вулверхэмптон": Джонстон, Джига (Траоре 86), Буэно, Тоти, Семеду (Дохерти 72), Гомес (Андре 72), Бельгард (Понд 90), Аит-Нури, Сарабия (Мунетси 72), Кунья, Ларсен.
Предупреждения: Хейсен, Скотт, Хилл, Клюйверт, Керкез — Гомес, Семеду, Ларсен, Аит-Нури, Понд.
Удаление: Кунья 120.
"Кристал Пэлас" — "Миллуолл" — 3:1 (2:1)
Голы: Танганга 33 (авт), Муньос 40, Нкетиа 81 — Хардинг 45.
"Кристал Пэлас": Тернер, Ричадс, Лакруа, Гехи, Муньос (Клайн 90), Лерма (Девенни 90), Хьюз (Уортон 65), Чилуэлл, Сарр (Эссе 65), Эзе (Франка 85), Матета (Нкетиа 15).
Удаление: Робертс 8.
"Престон" — "Бернли" — 3:0 (2:0)
Голы: Брэйди 31, Осмайич 44, Кин 73.
01.03.2025 21:00
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