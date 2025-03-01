"Борнмут" вышел в четвертьфинал Кубка Англии

Эванилсон "Борнмут" вышел в четвертьфинал Кубка Англии, в серии послематчевых пенальти одолев "Вулверхэмптон".

"Борнмуту" удалось открыть счет на 30-й минуте, когда вернувшийся из лазарета Эванилсон сыграл на добивании после отраженного голкипером дальнего удара Антуана Семеньо — 1:0.

Вскоре после начала второго тайма Матеус Кунья роскошным дальним ударом восстановил равновесие в счете — 1:1.

Больше командам забить не удалось, в том числе в экстра-таймах, на исходе которых Кунья заработал удаление.

Все решилось в серии пенальти, где больше повезло хозяевам — 5:4.

Добавим, ранее днем 1/4 финала Кубка Англии также достигли "Кристал Пэлас" и "Престон".

"Борнмут" — "Вулверхэмптон" — 1:1 (1:0) победа "Борнмута" по пенальти — 5:4

Голы: Эванилсон 30 — Кунья 60.

"Борнмут": Аррисабалага, Кук, Хилл, Хейсен, Керкез, Скотт (Синистерра 84), Адамс, Тавернье, Брукс (Клюйверт 67), Семеньо (Джеббисон 105), Эванилсон (Уаттара 67).

"Вулверхэмптон": Джонстон, Джига (Траоре 86), Буэно, Тоти, Семеду (Дохерти 72), Гомес (Андре 72), Бельгард (Понд 90), Аит-Нури, Сарабия (Мунетси 72), Кунья, Ларсен.

Предупреждения: Хейсен, Скотт, Хилл, Клюйверт, Керкез — Гомес, Семеду, Ларсен, Аит-Нури, Понд.

Удаление: Кунья 120.

"Кристал Пэлас" — "Миллуолл" — 3:1 (2:1)

Голы: Танганга 33 (авт), Муньос 40, Нкетиа 81 — Хардинг 45.

"Кристал Пэлас": Тернер, Ричадс, Лакруа, Гехи, Муньос (Клайн 90), Лерма (Девенни 90), Хьюз (Уортон 65), Чилуэлл, Сарр (Эссе 65), Эзе (Франка 85), Матета (Нкетиа 15).

Удаление: Робертс 8.

"Престон" — "Бернли" — 3:0 (2:0)

Голы: Брэйди 31, Осмайич 44, Кин 73.


Метки Борнмут, Вулверхэмптон, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2025 21:00

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  1. xylian-petrov 01.03.2025 22:13 # xylian-petrov
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  2. ot4im-surgut 01.03.2025 22:02 # ot4im-surgut
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  3. gameboy 01.03.2025 21:49 # gameboy
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  4. mufc1994 01.03.2025 21:29 # mufc1994
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  5. ot4im-surgut 01.03.2025 21:28 # ot4im-surgut
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  6. narcot 01.03.2025 21:27 # narcot
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    ухихихихихих

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  7. zaeba1l 01.03.2025 21:25 # zaeba1l
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  8. fiezzo 01.03.2025 21:21 # fiezzo
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