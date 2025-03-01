Артета утвердил шорт-лист из четырех нападающих

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета составил шорт-лист из четырех нападающих на летнее трансферное окно.

Не сумев обзавестись нападающим в январе, "Арсенал" столкнулся с эпидемией травм среди атакующих игроков и в данный момент вынужден играть с опорником Микелем Мерино в качестве наконечника атак.



Приглашение забивного нападающего является приоритетной задачей для "Арсенала" на летнее окно, и Daily Mirror утверждает, что Артета уже одобрил шорт-лист из четырех потенциальных новичков.



В этом списке значатся Беньямин Шешко из "РБ Лейпциг", Александер Исак из "Ньюкасла", Виктор Дьекереш из "Спортинга" и Олли Уоткинс из "Астон Виллы".



Из этой четверки Исак и Уоткинс имеют опыт выступлений в Премьер-Лиги, но Александр выглядит чрезвычайно дорогим, а Уоткинсу, которым "Арсенал" интересовался в январе, уже 29 лет.