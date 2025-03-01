Рефери будут назначать угловой, если голкипер держит мяч дольше восьми секунд

Со следующего сезона удержание голкипером мяча дольше восьми секунд будет караться назначением углового.

Соответствующее нововведение было единодушно одобрено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) во время своего ежегодного собрания в Северной Ирландии в субботу.



IFAB надеется, что это поможет эффективнее бороться с затяжками времени.



В данный момент правила предусматривают назначение свободного удара в пользу соперника, если голкипер удерживает мяч дольше шести секунд.



Нововведение о назначении углового при задержке дольше восьми секунд будет опробовано уже на клубном Чемпионате Мира в Соединенных Штатах грядущим летом, сообщает BBC.