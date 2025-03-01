Пэриш раскритиковал голкипера "Миллуолла" за фол против Матета

Президент "Кристал Пэлас" Стив Пэриш обрушился с критикой на голкипера "Миллуолла" Лиама Робертса за грубую игру против нападающего "орлов" Жан-Филиппа Матета.

Победный для "Пэлас" матч 5-го раунда Кубка Англии против "Миллуолла" в субботу (3:1) начался с того, что Робертс в прыжке ударил Матета по голове за пределами штрафной площади.



В результате грубиян получил красную карточку, а пострадавший был унесен с поля на носилках и отправлен в госпиталь, и Пэриш просто в шоке, что профессиональный футболист позволил себе сыграть так грубо.



"Насколько нам известно, он (Матета) получил большое рассечение за ухом и травму головы. Разумеется, он в госпитале, поэтому мы надеемся на лучшее. В футболе много эмоций, но о таком единоборстве нам нужно поговорить".



"За все время, что я смотрю футбол, я еще никогда не видел такого единоборства. Я посмотрел, сколько лет этому голкиперу, и оказалось, что ему 30. Это самое безрассудное единоборство, что я когда-либо видел на футбольном поле".



"Думаю, этому парню нужно долго и пристально взглянуть на себя, потому что он ставит под угрозу своего коллегу и, возможно, даже его жизнь, когда идет в такое единоборство".



"Мне очень сложно говорить об остальном матче, потому что, разумеется, мы переживаем насчет Джей-Пи. Это просто ужасное, ужасное единоборство".



"Все они являются профессионалами, и они должны относиться друг к другу как профессионалы. На них лежит долг проявлять заботу к коллегам, а этот голкипер этого не сделал", — цитирует Пэриша The Independent.



