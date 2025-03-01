"Вилла" вступила в борьбу за Влаховича

"Астон Вилла" присоединилась к числу претендентов на нападающего итальянского "Ювентуса" Душана Влаховича.

После окончания этого сезона у Влаховича останется только 12 месяцев по контракту, и пока все попытки "Ювентуса" договориться с Душаном о продлении сотрудничества оказываются тщетны.



Камнем преткновения к новому контракту Влаховича в Турине является его зарплата в 215,000 фунтов в неделю. "Ювентус" больше не хочет и не может платить игроку так много.



Еще в январе интерес к Влаховичу проявлял "Арсенал", но теперь на 25-летнего серба также нацелилась "Вилла", утверждает TEAMtalk в эксклюзивном материале.



"Вилла" хочет с помощью оцениваемого в 50 миллионов евро (41 млн. фунтов) Влаховича восполнить потерю Джона Дурана, который в зимнее окно был продан в саудовский "Аль-Наср".



Также сообщается, что окружение Влаховича уже активно ищет новое пристанище для своего клиента, за последние недели успев переговорить с "Ньюкаслом", "Байером", дортмундской "Боруссией" и "Марселем".