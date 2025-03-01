Бройя возобновил тренировки с "Эвертоном"

Нападающий "Эвертона" Арманда Бройя возобновил тренировки в общей группе после травмы.

На исходе летнего трансферного окна "Эвертон" взял Бройю в аренду до конца сезона у "Челси", однако Армандо прибыл к "ирискам" с травмой ахилла.



Бройдя дебютировал да "Эвертон" только в декабре, а в начале января получил новую травму и отсутствует до сих пор.



Однако сейчас восстановление Бройи вышло на финишную прямую. Как сообщает Liverpool Echo, 23-летний албанец приступил к занятиям с партнерами по "Эвертону" во время тренировочного сбора в ОАЭ.



Если у Бройи не возникнет осложнений, свои первые минуты при Дэвиде Мойесе, вернувшемся на тренерский мостик "Эвертона", Армандо может сыграть около предстоящего международного перерыва.



Добавим, "Эвертону" по-прежнему принадлежит опция выкупа Бройи после окончания аренды.