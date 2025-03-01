"Эвертон" задумывается о приглашении Эшуорта

"Эвертон" задумывается о приглашении бывшего спортивного директора "Манчестер Юнайтед" Дэна Эшуорта.

Напомним, Эшуорт внезапно остался без работы в декабре, отработав только пять месяцев в "Юнайтед".



Эшуорт считается одним из кандидатов на замену Эду в качестве спортивного директора "Арсенала", однако talkSPORT утверждает, что Дэн также интересен "Эвертону".



В данный момент у "Эвертона" есть спортивный директор, которым с 2022 года является Кевин Телвелл, однако его контракт истекает в конце сезона.



Новые владельцы "Эвертона" уже уведомили Телвелла, что не будут продлевать с ним сотрудничество, поэтому сейчас "ириски" ищут нового человека, который поведет клуб в новую эру с новым стадионом.