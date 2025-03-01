"Эвертон" задумывается о приглашении Эшуорта

Дэн Эшуорт "Эвертон" задумывается о приглашении бывшего спортивного директора "Манчестер Юнайтед" Дэна Эшуорта.

Напомним, Эшуорт внезапно остался без работы в декабре, отработав только пять месяцев в "Юнайтед".

Эшуорт считается одним из кандидатов на замену Эду в качестве спортивного директора "Арсенала", однако talkSPORT утверждает, что Дэн также интересен "Эвертону".

В данный момент у "Эвертона" есть спортивный директор, которым с 2022 года является Кевин Телвелл, однако его контракт истекает в конце сезона.

Новые владельцы "Эвертона" уже уведомили Телвелла, что не будут продлевать с ним сотрудничество, поэтому сейчас "ириски" ищут нового человека, который поведет клуб в новую эру с новым стадионом.


Метки Телвелл, Эвертон, Эшуорт

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2025 15:00

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