"Эвертон" задумывается о приглашении Эшуорта
"Эвертон" задумывается о приглашении бывшего спортивного директора "Манчестер Юнайтед" Дэна Эшуорта.
Напомним, Эшуорт внезапно остался без работы в декабре, отработав только пять месяцев в "Юнайтед".
Эшуорт считается одним из кандидатов на замену Эду в качестве спортивного директора "Арсенала", однако talkSPORT утверждает, что Дэн также интересен "Эвертону".
В данный момент у "Эвертона" есть спортивный директор, которым с 2022 года является Кевин Телвелл, однако его контракт истекает в конце сезона.
Новые владельцы "Эвертона" уже уведомили Телвелла, что не будут продлевать с ним сотрудничество, поэтому сейчас "ириски" ищут нового человека, который поведет клуб в новую эру с новым стадионом.
01.03.2025 15:00
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А то им проблем мало.
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