"Челси" договорился о покупке Деннера
"Челси" достиг принципиальной договоренности с бразильским "Коринтиансом" насчет приобретения защитника Деннера Евангелисты.
С момента прихода новых владельцев "Челси" щедро тратит деньги на молодых талантов, и очередной инвестицией "синих" обещает стать 17-летний Деннер.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, "Коринтианс" согласился отпустить Деннера в "Челси" за 14 миллионов евро (11.6 млн. фунтов), включая бонусы.
В рамках достигнутой договоренности Деннер, который приходится двоюродным братом защитнику "Арсенала" Габриэлю Магальяэсу, останется в "Коринтиансе" до 2026 года.
Добавим, выступающий на позиции крайнего защитника Деннер пока даже не дебютировал за первую команду "Коринтианса".
01.03.2025 14:00
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Он же чорный, у него один путь - конечно в чилси
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