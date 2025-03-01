"Челси" договорился о покупке Деннера

"Челси" достиг принципиальной договоренности с бразильским "Коринтиансом" насчет приобретения защитника Деннера Евангелисты.

С момента прихода новых владельцев "Челси" щедро тратит деньги на молодых талантов, и очередной инвестицией "синих" обещает стать 17-летний Деннер.



Как сообщает журналист Бен Джейкобс, "Коринтианс" согласился отпустить Деннера в "Челси" за 14 миллионов евро (11.6 млн. фунтов), включая бонусы.



В рамках достигнутой договоренности Деннер, который приходится двоюродным братом защитнику "Арсенала" Габриэлю Магальяэсу, останется в "Коринтиансе" до 2026 года.



Добавим, выступающий на позиции крайнего защитника Деннер пока даже не дебютировал за первую команду "Коринтианса".