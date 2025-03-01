"Ливерпуль" завершил интерес к Киммиху

"Ливерпуль" завершил свой интерес к полузащитнику "Баварии" и сборной Германии Йозуа Киммиху.

Только накануне появилась информация, что в переговоры с Киммихом, чей контракт с "Баварией" истекает в конце сезона, вступил "Арсенал".



Интерес к Киммиху ранее также проявлял "Ливерпуль", однако сейчас, утверждает talkSPORT, мерсисайдский клуб отказался от своих притязаний за 30-летнего немца.



Тем не менее, это не означает, что Киммих достанется "Арсеналу" без борьбы, потому что "Манчестер Сити" внимательно следит за ситуацией Йозуа и все еще может сделать игроку свое предложение.