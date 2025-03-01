Ширер — о потребности "Арсенала" в нападающем: "Их ограбят"

Легенда "Ньюкасла" Алан Ширер предупредил "Арсенал", что "канониров" "ограбят" на трансферном рынке грядущим летом.

Приглашение забивного нападающего выглядит целью номер один для "Арсенала" на летнее трансферное окно, однако Ширер чувствует, что другие клубы постараются воспользоваться этой ситуацией и озвучат "канонирам" астрономический ценник.



"Находится ли Микель Артета немного под давлением сейчас? Назовите мне тренера Премьер-Лиги, который не под давлением! Однако нужно учитывать, сколько "Арсенал" потратил и насколько близки они были к титулу в предыдущие годы".



"Нет сомнений, что он очень талантливый тренер, и я не думаю, что ему будет что-либо угрожать в остатке сезона. Но я полагаю, что от настоящего момента и до начала следующего сезона им нужно будет привести новых игроков".



"Это вопрос, сколько приобретений им потребуется, но определенно можно сказать, что они должны пригласить центрального нападающего мирового уровня, а их вокруг не так много. На ком бы они ни остановились, их ограбят, потому что все знают, что они отчаянно нуждаются в нападающем", — цитирует Ширера Daily Mirror.