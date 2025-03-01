Магуайр: "Игроки верят в тактику Аморима"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что его команда верит в тактику своего главного тренера Рубена Аморима.

С момента своего переезда в Манчестер в ноябре Аморим упорно пытается заставить "Юнайтед" играть в стиле, который обеспечивал ему успех в "Спортинге".



И хотя результаты "Юнайтед" оставляют желать лучшего, Магуайр уверен, что Аморим сохраняет поддержку раздевалки.



"Эта группа игроков верит в тактику Рубена. Мы знаем, что, наверное, нуждаемся в приобретениях. Мы не можем прятаться от этого. Если мы хотим вернуться к завоеванию трофеев, нам придется помочь команде приобретениями".



"Разумеется, тактика — это важная вещь, потому что мы изменили игровую систему, но если вы проанализируете наши матчи, то увидите, что временами мы играем в три защитника, временами — в четыре, временами — в пять. Это обычное дело в футболе в наши дни".



"Мы обладаем огромной верой в Рубена, его тактику и весь его штаб".



"Когда он только пришел, его идеи и энергия были по-настоящему освежающими. Мы просто не добивались нужны результатов. Мы сохраняем веру и знаем, что можем прибавить как игроки".



"Рубен великолепен. Он вселил огромную веру лично в меня и придал уверенности, чтобы выражать себя и играть в свой лучший футбол".



"В "Спортинге" он доказал, что с правильной структурой и правильными игроками его команда будет выигрывать трофеи и футбольный матчи. Игрокам нужно проникнуться этим и почувствовать себя частью долгосрочных планов", — цитирует Магуайра BBC.