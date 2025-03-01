Палмер признан самым сексуальным футболистом в мире

Коул Палмер Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер был признан самым сексуальным футболистом в мире в 2025 году.

Как сообщает Daily Star, соответствующий опрос проводился среди совершеннолетних жителей Британии.

Около 2,500 человек было предложено оценить привлекательность футболистов, исходя из черт лица, телосложения, харизмы и личного стиля.

В итоге первое место с 19% голосов занял Палмер, опередив Джуда Беллингема из "Реала" (17%) и Джека Грилиша из "Манчестер Сити" (15%).

Звезды вроде Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе в лидерах рейтинга не значатся.

Самые сексуальные футболисты в мире


Метки Палмер, рейтинги, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2025 10:00

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