Палмер признан самым сексуальным футболистом в мире
Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер был признан самым сексуальным футболистом в мире в 2025 году.
Как сообщает Daily Star, соответствующий опрос проводился среди совершеннолетних жителей Британии.
Около 2,500 человек было предложено оценить привлекательность футболистов, исходя из черт лица, телосложения, харизмы и личного стиля.
В итоге первое место с 19% голосов занял Палмер, опередив Джуда Беллингема из "Реала" (17%) и Джека Грилиша из "Манчестер Сити" (15%).
Звезды вроде Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе в лидерах рейтинга не значатся.
01.03.2025 10:00
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