Палмер признан самым сексуальным футболистом в мире

Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер был признан самым сексуальным футболистом в мире в 2025 году.

Как сообщает Daily Star, соответствующий опрос проводился среди совершеннолетних жителей Британии.



Около 2,500 человек было предложено оценить привлекательность футболистов, исходя из черт лица, телосложения, харизмы и личного стиля.



В итоге первое место с 19% голосов занял Палмер, опередив Джуда Беллингема из "Реала" (17%) и Джека Грилиша из "Манчестер Сити" (15%).



Звезды вроде Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе в лидерах рейтинга не значатся.



