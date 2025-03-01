Гвардиола обеспокоен склонностью Грилиша к травмам

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что у него нет сомнений насчет Джека Грилиша, кроме как в плане физического состояния английского вингера.

29-летний Грилиш, стоивший "Сити" 100 миллионов фунтов, сыграл 25 матчей в этом сезоне, включая лишь 13 выходов в стартовом составе.



Грилиш выглядит бледной тенью игрока, который сыграл ключевую роль в оформлении "Сити" требла в сезоне 2022/23, и наметившаяся склонность Джека к травмам тревожит Гвардиолу.



"Слушайте, Джек сыграл против "Лейтон Ориент" и был действительно хорош, затем он сразу сыграл против "Реала".



"Верно, "Реал" — это не товарищеский матч. Спустя 20 минут он получил травму. И вот такое творится с ним в этом сезоне".



"Причина, почему Джек играл не так много, заключается в том, что он не был доступен. У него возникали болячки и проблемы".



"Его мастерство не подвергается сомнению — я никогда не сомневался в мастерстве Джека, но из-за своих проблем он не играл три матча подряд".



"Он хорошо сыграл против "Ноттингем Форест", а затем не смог сыграть, потому что снова получил травму на тренировке".



"Это не такие большие проблемы, но он не может стараться изо всех сил и ускоряться снова, снова и снова. Это единственное, насчет чего есть сомнения, ничего другого", — цитирует Гвардиолу The Independent.