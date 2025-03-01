УЕФА оштрафовал "Реал" за гомофобные кричалки насчет Гвардиолы

УЕФА оштрафовал испанский "Реал" на 30,000 евро (24,800 фунтов) за гомофобные кричалки насчет главного тренера "Манчестер Мити" Хосепа Гвардиолы.

Болельщики "Реала" проявили свою нелюбовь к Гвардиоле, бывшему наставнику "Барселоны", во время ответного матча стыкового раунда плей-офф Лиги Чемпионов 19 февраля.



Во время этого матча, завершившегося уверенной победой "Реала" со счетом 3:1, фанаты домашней команды принялись скандировать "Гвардиола, тебя видели около Чуэки" (Чуэка — центр гомосексуальной жизни Мадрида).



Помимо штрафа, УЕФА обязал "Реал" закрыть минимум 500 мест на следующем домашнем матче в еврокубках, однако эта часть наказания заморожена и будет активирована в случае повторной провинности в ближайшие два года, сообщает BBC.