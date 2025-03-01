Полузащитник "Манчестер Сити" Родри приступил к индивидуальным тренировкам после разрыва крестообразных связок колена.

Напомним, Родри получил эту тяжелую травму в матче против "Арсенала" в сентябре. Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола неоднократно говорил, что уже не рассчитывает на обладателя "Золотого мяча" в остатке сезона.



Однако "Сити" включил Родри в свою заявку на плей-офф Лиги Чемпионов, куда в итоге пробиться не смог, и все признаки говорят о том, что восстановление 28-летнего испанца идет с опережением графика.



Как сообщает BBC, в пятницу Родри сделал большой шаг вперед к возвращению в строй, приступив к индивидуальным тренировкам на базе "Сити". Игрок не просто совершает пробежки, а уже работает с мячом.



Даже если Родри пропустит остаток сезона, "Сити" может задействовать своего ведущего полузащитника на стартующем 14 июня клубном Чемпионате Мира.