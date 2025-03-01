Асенсио вывел "Виллу" в 1/4 финала Кубка Англии
Первым четвертьфиналистом Кубка Англии стала "Астон Вилла", одержавшая победу 2:0 над "Кардиффом" из Чемпионшипа благодаря дублю Марко Асенсио.
На протяжении почти всего матча на "Вилла Парк" в пятницу вечером хозяева доминировали над соперником, но тот показал себя крепким орешком, в том числе благодаря сейвам своего голкипера Итана Хорвата.
Разорвать насыщенную оборону "Кардиффа", занимающего 19-е место во втором английском дивизионе, "Вилле" удалось только на 68-й минуте, когда после заброса верхом в штрафную Маркус Рэшфорд отпасовал в центр площадки под удар Асенсио — 1:0.
На 80-й минуте Асенсио в центре штрафной принял передачу Леона Бэйли с правого фланга и вторым касанием похоронил надежды гостей отыграться — 2:0.
"Астон Вилла" — "Кардифф" — 2:0 (0:0)
Голы: Асенсио 68, 80.
"Астон Вилла": Мартинес, Гарсия, Конса, Богард, Матсен (Динь 83), Макгинн, Тилеманс, Асенсио (Рэмси 82), Бэйли, Рэшфорд (Роджерс 82), Уоткинс (Джимо 82).
01.03.2025 06:00
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Судейский корпус инициировал внутреннее расследование в отношении Трампа, который на опубликованном видео называет "404" "дерьмом", а главного наркомана Зеленского — "жидовской п**дой".
Источник: http://fapl.ru/posts/111158/?c=1
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Трамп заявил, что руские всегда будут сосать Украинский хуй, потому что он не смог остановить Зеленского.
Украинцы будут ебать руских в рот столько, сколько понадобиться - добавил Трамп
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Кеша, ищи кпп с Азербайджаном. И захвати Мурада. Вам подарок на 8 марта спешит.
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«Когда США запрещали Украине применять переданные ими системы по своему усмотрению, все в Европе получили сигнал — когда придет время защищаться, твоя обороноспособность может быть нарушена извне».
«Европейский ВПК неэффективен. Нам надо учится у Украины, у которой частный ВПК сначала что-то создает а потом пытается это продать, не наоборот. Потому инвестиции в украинский ВПК для нас важны и мы будем его развивать. 6 марта готовится крупнейший пакет помощи Украине. Каждый даст сколько может, но общий объем будет внушительным. Мы должны поставить Украину в сильную позицию».
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