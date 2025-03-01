Асенсио вывел "Виллу" в 1/4 финала Кубка Англии

Первым четвертьфиналистом Кубка Англии стала "Астон Вилла", одержавшая победу 2:0 над "Кардиффом" из Чемпионшипа благодаря дублю Марко Асенсио.

На протяжении почти всего матча на "Вилла Парк" в пятницу вечером хозяева доминировали над соперником, но тот показал себя крепким орешком, в том числе благодаря сейвам своего голкипера Итана Хорвата.



Разорвать насыщенную оборону "Кардиффа", занимающего 19-е место во втором английском дивизионе, "Вилле" удалось только на 68-й минуте, когда после заброса верхом в штрафную Маркус Рэшфорд отпасовал в центр площадки под удар Асенсио — 1:0.



На 80-й минуте Асенсио в центре штрафной принял передачу Леона Бэйли с правого фланга и вторым касанием похоронил надежды гостей отыграться — 2:0.



"Астон Вилла" — "Кардифф" — 2:0 (0:0)



Голы: Асенсио 68, 80.



"Астон Вилла": Мартинес, Гарсия, Конса, Богард, Матсен (Динь 83), Макгинн, Тилеманс, Асенсио (Рэмси 82), Бэйли, Рэшфорд (Роджерс 82), Уоткинс (Джимо 82).