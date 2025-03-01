Аморим: "У меня противоположное относительно Кина мнение насчет Фернандеша"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим не согласился с критикой легенды клуба Роя Кина в адрес капитана "красных дьяволов" Бруну Фернандеша.

На днях Кин в очередной раз раскритиковал лидерские качества Фернандеша и заявил, что одного лишь таланта недостаточно, чтобы быть капитаном "Юнайтед".



Аморим признает, что порой поведение Фернандеша как капитана может вызывать вопросы у людей, однако Рубен не имеет претензий к своему соотечественнику.



"Я слышал об этом (критике Кина). У меня другое мнение. Бруну по-настоящему важен для нас, особенно для меня. Я знаю, что порой он, будучи капитаном, делает некоторые вещи вроде размахивания руками, и порой вы воспринимаете это как критику своих партнеров по команде. Думаю, в большей степени это от переизбытка разочарования в этом году, прошлом году и других".



"У каждого есть мнение. Во времена Роя Кина были высокие стандарты, и иметь свое мнение — это нормально. У меня противоположное мнение, и оно для меня важнее, чем мнение Роя Кина, потому что я здесь тренер, и я думаю, Бруну весьма хорош", — цитирует Аморима The Guardian.