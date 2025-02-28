"Брайтон" завершил сезон 2023/24 с прибылью в 73.3 млн. фунтов

Пока большинство клубов Премьер-Лиги рапортует об убытках, "Брайтон" отчитался о прибыли в 73.3 млн. фунтов за прошлый сезон.

Прошлый сезон был первым в истории "Брайтона", когда "чайки" выступили в еврокубках.



Однако отобразить впечатляющую прибыль "Брайтону" помогла не кампания в Европе, а выгодные продажи полузащитника Мойсеса Кайседо и голкипера Роберта Санчеса в "Челси".



Летом 2023 "Челси", напомним, приобрел Кайседо за рекордные для всей Премьер-Лиги 115 млн. фунтов. Еще 25 млн. фунтов "синие" заплатили "Брайтону" за Санчеса.



Этот задел позволил "Брайтону" потратить почти 200 млн. фунтов на трансферы прошлым летом, но это будет отображено уже в следующем отчете, сообщает The Athletic.



Если говорить о прочих цифрах, то за сезон 2023/24 "Брайтон" заработал рекордные для своего клуба 222.4 млн. фунтов — на 27.9 млн. больше, чем за предыдущие 12 месяцев. "Чайки" повысили свои доходы на 762% с момента выхода в Премьер-Лигу по итогам сезона 2016/17.



Добавим, в прошлом сезоне "Брайтон" достиг 1/8 финала Лиги Европы, а в Премьер-Лиге финишировал на 11-м место, перед окончанием кампании попрощавшись с главным тренером Роберто Де Дзерби.