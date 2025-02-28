Аморим: "Нам нужно поддержать Онана"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим выразил свою поддержку голкиперу Андре Онана.
Онана был одним из лучших игроков "Юнайтед" в начале этого сезона, однако затем Андре вновь принялся пропускать необязательные голы, как было с ним на протяжении прошлой кампании.
Только в минувшую среду Онана продемонстрировал недопонимание с партнером по команде Патриком Доргу, что позволило "Ипсвичу" закатить мяч в пустые ворота, однако Аморим сохраняет веру в 28-летнего камерунца.
"Онана совершил ряд отличных сейвов, которые спасали нашу команду, и иногда у него возникают некоторые проблемы — но это нормально".
"Думаю, если вы посмотрите на нашу команду, то обнаружите много игроков с такой проблемой".
"Нам просто нужно поддержать Андре и подготовиться на будущее", — цитирует Аморима журналист Фабрицио Романо.
28.02.2025 22:00
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