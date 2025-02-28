Аморим: "Нам нужно поддержать Онана"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим выразил свою поддержку голкиперу Андре Онана.

Онана был одним из лучших игроков "Юнайтед" в начале этого сезона, однако затем Андре вновь принялся пропускать необязательные голы, как было с ним на протяжении прошлой кампании.



Только в минувшую среду Онана продемонстрировал недопонимание с партнером по команде Патриком Доргу, что позволило "Ипсвичу" закатить мяч в пустые ворота, однако Аморим сохраняет веру в 28-летнего камерунца.



"Онана совершил ряд отличных сейвов, которые спасали нашу команду, и иногда у него возникают некоторые проблемы — но это нормально".



"Думаю, если вы посмотрите на нашу команду, то обнаружите много игроков с такой проблемой".



"Нам просто нужно поддержать Андре и подготовиться на будущее", — цитирует Аморима журналист Фабрицио Романо.