"Челси" не будет покупать голкипера летом

"Челси" не собирается покупать нового голкипера грядущим летом.

Большую часть этого сезона ворота "Челси" защищал Роберт Санчес, однако после серии результативных ошибок он был вытеснен из стартового состава Филипом Йоргенсеном.



Йоргенсен тоже пока не впечатляет, отметившись грубым ляпов против "Астон Виллы", поэтому в прессе уже давно ходят слухи о том, что летом "Челси" потратится на более надежного голкипера.



Однако Sky Sports утверждает, что таких намерений у "Челси" нет. "Синие" видят у Йоргенсена и выступающего за "Генк" на правах аренды Майка Пендерса потенциал голкиперов топ-уровня.



За роль первого номера "Челси" также готовы сражаться упомянутый Санчес и арендованный на этот сезон "Страсбуром" Джордже Петрович.



Поэтому боссы "Челси" считают последний рубеж хорошо укомплектованным и сосредоточены на усилении прочих позиций команды Энцо Марески.