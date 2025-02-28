Гвардиола опасается "Плимута"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что опасается своего соперника по 1/8 финала Кубка Англии в лице "Плимута".

"Плимут" является пока что главной сенсацией этого розыгрыша Кубка Англии, выбив из борьбы "Брентфорд" и затем "Ливерпуль".



В субботу занимающий "Плимут" прибудет на "Этихад", и Гвардиола относится к третьей с конца команде Чемпионшипа со всем уважением и осторожностью.



"Это непростой соперник. Окей, у них может не быть индивидуального мастерства, как в Премьер-Лиге, это нужно признать".



"Но то, что они делают, они делают действительно хорошо. Когда они стараются усерднее, чем соперник, вы оказываетесь в беде. Завтра не будет исключением, если мы не сосредоточимся".



"Это возможность снова достичь 1/4 финала Кубка Англии, и мы хотим сделать это".



"Я бы сказал, что они были хороши не только против "Ливерпуля", но и в других матчах. У них те же игровые шаблоны. Они действительно хорошо обороняются и агрессивны впереди. Они невероятны образом двигаются".



"Мы ожидаем сложного матча", — цитирует Гвардиолу The Independent.