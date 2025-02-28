Росицки подтвердил, что заинтересован в работе в "Арсенале"

Бывший полузащитник "Арсенала" Томаш Росицки подтвердил, что заинтересован в работе в лондонском клубе.

Ожидается, что уже в следующем месяце "Арсенал" обзаведется новым спортивным директором вместо Эду, который в ноябре подал в отставку.



С этой работой связывают Росицки, и 44-летний чех, который сейчас занимает аналогичный пост в пражской "Спарте", осведомлен о том, что "Арсенал" рассматривает его кандидатуру.



"Реальность очень проста. Это естественно, что у меня есть связь с "Арсеналом", потому что я провел 10 лет там, и когда ты проводишь 10 лет где-нибудь, ты формируешь сильную, очень сильную связь".



"Поэтому у меня есть эта сильная связь с "Арсеналом", и у меня есть сильная связь с пражской "Спартой". Это два клуба, которые я люблю с футбольной точки зрения. У меня теплые отношения с ними".



"Для меня честь, что руководство "Арсенал" даже рассматривает меня, но я могу сказать, что у меня нет никакого предложения отправиться в "Арсенал".



"Как я уже упоминал ранее, я осведомлен, что нахожусь на их радаре или фигурирую в их мыслях в каком-либо качестве, но я не получал никакого предложения", — цитирует Росицки Evening Standard.