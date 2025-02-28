Гарначо "купит обед" партнерам по "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что вингер Алехандро Гарначо оплатит команде обед в качестве извинений за свою реакцию на замену против "Ипсвича" ранее на этой неделе.

Аморим был вынужден заменить Гарначо в концовке первого тайма победного матча Премьер-Лиги против "Ипсвича" (3:2), когда Патрик Доргу оставил "Юнайтед" вдесятером.



Гарначо был расстроен своей заменой, сразу уйдя в раздевалку и позже опубликовав в инстаграме свое недовольное фото.



Однако Аморим уже поговорил с подопечным и считает эту ситуацию улаженной.



"Это забавно, потому что на следующий день он сам пришел ко мне, в мой кабинет".



"Я кое-что разузнал, и оказалось, что он ушел в раздевалку и переоделся, потому что он промок. Он смотрел матч из другого места, не со скамейки. В конце матча он был на месте, затем уехал домой, поэтому здесь никаких проблем".



"Но я сказал им, что в "Манчестер Юнайтед" важно все, и восприятие большого клуба — это действительно важно, поэтому ему придется купить обед всей команде. На этом все".



"Думаю, он понимает. Он был заменен, он играл хорошо, и ему пришлось уйти в тот момент матча. С этим сложно совладать, но игроки должны справляться с чем угодно. Я просто стараюсь помогать им быть как можно более классными футболистами", — цитирует Аморим BBC.