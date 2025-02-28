"Арсенал" ведет переговоры по Киммиху

Йозуа Киммих "Арсенал" вступил в переговоры о переходе полузащитника немецкой "Баварии" Йозуа Киммиха.

Некоторое время назад "Бавария" надеялась продлить истекающий в конце сезона контракт Киммиха, однако затем отозвала свое предложение, и летом Йозуа покинет Мюнхен свободным агентом.

По информации talkSPORT, за Киммихом следят "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", но "Арсенал" уже договаривается с 30-летним игроком сборной Германии.

Sky Sport Germany добавляет, что Киммих получил два предложения в письменном виде из-за рубежа, включая одно из Премьер-Лиги, но продление контракта Йозуа с "Баварией" еще не может быть исключено.

"Арсенал" рассматривает Киммиха в качестве замены для Жоржиньо, контракт которого тоже истекает в конце сезона и который в этом сезоне уже не исполняет важной роли в команде Микеля Артеты, как это было прежде.


Метки Арсенал, Бавария, Киммих

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2025 17:00

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  1. tigerpool 28.02.2025 18:23 # tigerpool
    По информации talkSPORT, за Киммихом следят "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", но "Арсенал" уже договаривается с 30-летним игроком сборной Германии.


    Ливерпуль не может договориться по контракту с своими главными звездами из-за возраста, а тут еще недовольная немецкая рожа за 30 придет на жирный контракт, это какая-то фантастика.

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