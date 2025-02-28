"Арсенал" ведет переговоры по Киммиху

"Арсенал" вступил в переговоры о переходе полузащитника немецкой "Баварии" Йозуа Киммиха.

Некоторое время назад "Бавария" надеялась продлить истекающий в конце сезона контракт Киммиха, однако затем отозвала свое предложение, и летом Йозуа покинет Мюнхен свободным агентом.



По информации talkSPORT, за Киммихом следят "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", но "Арсенал" уже договаривается с 30-летним игроком сборной Германии.



Sky Sport Germany добавляет, что Киммих получил два предложения в письменном виде из-за рубежа, включая одно из Премьер-Лиги, но продление контракта Йозуа с "Баварией" еще не может быть исключено.



"Арсенал" рассматривает Киммиха в качестве замены для Жоржиньо, контракт которого тоже истекает в конце сезона и который в этом сезоне уже не исполняет важной роли в команде Микеля Артеты, как это было прежде.