"Арсенал" ведет переговоры по Киммиху
"Арсенал" вступил в переговоры о переходе полузащитника немецкой "Баварии" Йозуа Киммиха.
Некоторое время назад "Бавария" надеялась продлить истекающий в конце сезона контракт Киммиха, однако затем отозвала свое предложение, и летом Йозуа покинет Мюнхен свободным агентом.
По информации talkSPORT, за Киммихом следят "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", но "Арсенал" уже договаривается с 30-летним игроком сборной Германии.
Sky Sport Germany добавляет, что Киммих получил два предложения в письменном виде из-за рубежа, включая одно из Премьер-Лиги, но продление контракта Йозуа с "Баварией" еще не может быть исключено.
"Арсенал" рассматривает Киммиха в качестве замены для Жоржиньо, контракт которого тоже истекает в конце сезона и который в этом сезоне уже не исполняет важной роли в команде Микеля Артеты, как это было прежде.
28.02.2025 17:00
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По информации talkSPORT, за Киммихом следят "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", но "Арсенал" уже договаривается с 30-летним игроком сборной Германии.
Ливерпуль не может договориться по контракту с своими главными звездами из-за возраста, а тут еще недовольная немецкая рожа за 30 придет на жирный контракт, это какая-то фантастика.
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