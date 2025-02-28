"Ливерпуль" отчитался об убытке в 57 млн. фунтов за сезон 2023/24

"Ливерпуль" отчитался о рекордном убытке в 57 миллионов фунтов по итогам прошлого сезона, до вычета налогов.

В период с 1 июня 2023 по 31 мая 2024 "Ливерпуль" заработал 614 миллионов фунтов — на 20 млн. фунтов больше, чем за предыдущие 20 млн. фунтов.



"Ливерпуль" на 36 млн. фунтов нарастил доходы от коммерческой деятельности — до 308 млн. фунтов, и это рекордное значение в истории клуба с "Энфилда".



Однако это был первый для "Ливерпуля" с 2016/17 сезон без Лиги Чемпионов, поэтому поступления от телетрансляций снизились на 38 млн. фунтов — до 204 млн. фунтов.



В отчетный период "Ливерпуль" потратил 165 млн. фунтов на четырех новых игроков: Алексиса Макаллистера, Доминика Собослаи, Ватару Эндо и Райана Гравенберха.



В итоге "Ливерпуль" ушел в минус на 38 млн. фунтов. При этом в 2023 "красные" отразили убыток 9 млн. фунтов, а в 2022 даже были в плюсе — на 7.5 млн. фунтов.



Отчет также свидетельствует, что банковский долг "Ливерпуля" вырос на 10 млн. фунтов — до 116 млн. фунтов. Наконец, 9.6 млн. фунтов клуб выплатил своему бывшему главному тренеру Юргену Клоппу и его помощников в качестве остаточной стоимости их контрактов, сообщает The Independent.