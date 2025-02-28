Эллардайс: "Рэшфорд напоминает мне Лингарда"

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс считает, что нападающий Маркус Рэшфорд может повторить судьбу своего бывшего партнера по "Манчестер Юнайтед" Джеси Лингарда.

Не поладив с новым рулевым "Юнайтед" Рубеном Аморимом, в зимнее трансферное окно Рэшфорд отправился в аренду в "Астон Виллу".



Это напоминает Эллардайсу Лингарда, который придал второе дыхание своей карьере, когда был арендован "Вест Хэмом" на вторую половину сезона 2020/21, однако затем Джесси снова потерялся.



"Он (Рэшфорд) не подходит для тактики Аморима. Он не подходит для нее, только если он не будет играть правого вингбека".



"Ему впервые за долгое время придется что-то доказывать. Ему приходилось доказывать в качестве ребенка, когда он пробился в первую команду "Юнайтед", и теперь ему нужно проявить себя перед игроками "Астон Виллы".



"Там у него новый тренер и новые партнеры по команде, и это вдохновит его что-нибудь предпринять вместо того, чтобы томиться в "Манчестер Юнайтед".



"Это напоминает мне Джесси Лингарда, который томился в "Манчестер Юнайтед", и затем Мойес спас его".



"Лингард совершил свою худшую ошибку за все времена, когда не остался у Мойеса в "Вест Хэме". Он отправился в "Форест", где снова заглох, и теперь он обитает где-то нигде в Южной Корее".



"Он был игроком сборной Англии в начале своего третьего десятка. Смена клуба — это наибольший шаг, который может совершить игрок. Если ты стагнируешь в своем футбольном клубе, собирай вещи и уходи, потому что твоя футбольная карьера закончится раньше, чем ты это узнаешь", — цитирует Эллардайса Daily Express.