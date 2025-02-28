Интерес "Ливерпуля" к Исаку растет

Со стороны "Ливерпуля" растет интерес к нападающему "Ньюкасла" Александеру Исаку.

Ожидается, что после окончания этого сезона "Ливерпуль" избавится от Дарвина Нуньеса, которого на днях главный тренер "красных" Арне Слот раскритиковал публично.



Вдобавок "Ливерпуль" до сих пор не договорился о продлении истекающего в конце сезона контракта Мохамеда Салаха, и эти факторы заставляют "красных" держать руку на пульсе в плане приглашения нового нападающего летом.



Как сообщает The Times, в последнее время "Ливерпуль" все активнее интересуется Исаком, который забил 19 голов и отдал пять результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги, но очный матч против "сорок" на этой неделе пропустил из-за травмы.



"Ньюкасл" не потерял надежду склонить Исака к новому контракту, но реально рассчитывать на это "сороки" смогут только в случае попадания в Лигу Чемпионов.



Для приобретения Исака "Ливерпулю" пришлось бы заплатить гораздо больше тех 85 миллионов фунтов, в которые "красным" обошелся Нуньес.