Бели хочет, чтобы Премьер-Лига сотрудничала с Netflix

Совладелец "Челси" Тодд Бели считает, что Премьер-Лига должна задуматься о сотрудничестве с Netflix.

В данный момент Премьер-Лига отдельно продает телевизионные права в Великобритании и за рубежом, устраивая своего рода аукцион среди бродкастеров.



И хотя это приносит Премьер-Лиге огромные деньги, Бели предлагает пойти дальше и распространять трансляции английского первенства через глобальный стриминговый сервис фильмов и сериалов.



"Контент Премьер-Лиги так ценится, потому что на него есть огромный спрос. Как много глобальных платформ существует? Наверное, только Netflix. Если вы думаете о том, как запустить глобальный продукт, вы делаете это в сотрудничестве с такого рода компанией".



"Если вы действительно думаете о глобальной медиа-платформе, то ничего другого нет. Я не говорю, что это должно быть решением прямо сейчас, но я думаю, мы движемся к этому", — цитирует Бели The Guardian.