"Арсенал" может пожертвовать Троссардом или Мартинелли

"Арсенал" может принести в жертву одного из двух своих вингеров, Леандро Троссарда или Габриэля Мартинелли.

Как сообщает Daily Mirror, к обоим упомянутым игрокам "Арсенала" существует интерес из Саудовской Аравии.



Поэтому "Арсенал" может найти соблазнительной возможность выгодно продать Троссарда или Мартинелли, чтобы с помощью вырученных средств помочь главному тренеру Микелю Артете в обновлении состава.



"Арсенал" планирует крупно потратиться грядущим летом. "Канониры" собираются выкупить полузащитника Мартина Субименди у "Реал Сосьедад" и по-прежнему ищут забивного нападающего.



При этом "Арсеналу" важно не нарушить правила финансового фейр-плей, а для этого клубу нужны продажи.



Добавим, сейчас Троссард приближается к заключительным 12 месяцам по своему контракту. Мартинелли же в этом сезоне демонстрирует нестабильную игру, а в данный момент отсутствует с травмой.