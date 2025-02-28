"Арсенал" может пожертвовать Троссардом или Мартинелли

Леандро Троссард и Габриэль Мартинелли "Арсенал" может принести в жертву одного из двух своих вингеров, Леандро Троссарда или Габриэля Мартинелли.

Как сообщает Daily Mirror, к обоим упомянутым игрокам "Арсенала" существует интерес из Саудовской Аравии.

Поэтому "Арсенал" может найти соблазнительной возможность выгодно продать Троссарда или Мартинелли, чтобы с помощью вырученных средств помочь главному тренеру Микелю Артете в обновлении состава.

"Арсенал" планирует крупно потратиться грядущим летом. "Канониры" собираются выкупить полузащитника Мартина Субименди у "Реал Сосьедад" и по-прежнему ищут забивного нападающего.

При этом "Арсеналу" важно не нарушить правила финансового фейр-плей, а для этого клубу нужны продажи.

Добавим, сейчас Троссард приближается к заключительным 12 месяцам по своему контракту. Мартинелли же в этом сезоне демонстрирует нестабильную игру, а в данный момент отсутствует с травмой.


Метки Арсенал, Мартинелли, Троссард

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2025 12:00

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Последние комментарии:




  1. shankar 28.02.2025 12:49 # shankar
    мартинелли еще молод и мотивированный, оставит и купит пайшао из фейнорда

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  2. wengerrrro 28.02.2025 12:17 # wengerrrro
    Обоих в челсе

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