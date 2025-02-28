"Юнайтед" готов предложить Хейлунда и 33 млн. фунтов за Осимхена

"Манчестер Юнайтед" готов использовать своего нападающего Расмуса Хейлунда в качестве разменной монеты для приобретения нападающего Виктора Осимхена у итальянского "Наполи".

У Осимхена, который этот сезон проводит в аренде в "Галатасарае", нет будущего в "Наполи", и клуб Серии А собирается продать Виктора грядущим летом.



По информации Calciomercato, "Юнайтед" размышляет над тем, чтобы предложить "Наполи" Хейлунда и 33 миллиона фунтов за 26-летнего нигерийца.



Хейлунд так и не заиграл в "Юнайтед" после своего перехода из "Аталанты" за 72 млн. фунтов летом 2023, и существует мнение, что Серия А подходит Расмусу больше, нежели Премьер-Лига, где в этом сезоне он забил только два гола.



"Наполи" и "Юнайтед" связывают хорошие отношения. Только в январе два клуба обсуждали возможный трансфер Алехандро Гарначо, а прошлым летом итальянская сторона приобрела у "красных дьяволов" Скотта Мактоминея.