Невилл считает, что Артета поплатился за приглашение Стерлинга

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета поплатился за приобретение, которое он не хотел совершать.

В данный момент Артета лишен сразу четырех атакующих игроков и вынужден играть впереди с номинальным опорником Микелем Мерино.



По мнению Невилла, Артета пожалел о том, что прошлым летом арендовал у "Челси" Рахима Стерлинга, который в этом сезоне еще не забивал и отдал лишь одну результативную передачу.



Невилл подозревает, что как раз из-за Стерлинга, который себя по-прежнему не проявляет, "Арсенал" и не стал приглашать нападающего в зимнее окно.



"Знаете, что я думаю насчет их? Я не уверен, что "Арсенал" хотел приглашать Рахима Стерлинга на исходе летнего трансферного окна".



"Я не уверен, что "Арсенал" как клуб хотел его. Артета думал, что Стерлинг может сыграть на всех позициях впереди, и просто сказал клубу подписать его для страховки".



"Думаю, это то, что Артета сказал. Он может сыграть по всему фронту атаки, поэтому Артета рассматривал его как второй или третий выбор на позиции нападающего".



"В итоге им пришлось довериться ему, и я думаю, это оттолкнуло их от заключения еще одной похожей сделки в январе, потому что они думали, что привели Стерлинга, и Артета еще толком его не использовал", — цитирует Невилла Daily Mirror.