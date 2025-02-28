Рэшфорд готов остаться в "Вилле"

Нападающий Маркус Рэшфорд открыт к идее заключить постоянный контракт с "Астон Виллой".

Напомним, на исходе зимнего трансферного окна 27-летний Рэшфорд отправился из родного "Юнайтед" в "Виллу" на правах аренды с опцией выкупа за 40 миллионов фунтов.



Рэшфорд все еще находится в поисках своего первого гола за "Виллу" и пока довольствуется выходами на замену, однако Маркус уже сказал своим друзьям, что чувствует себя "ожившим" в Бирмингеме, утверждает The Sun.



Рэшфорд чувствует, что в лице Унаи Эмери он обрел тренера, который сможет заставить его играть в свою лучшую игру. Дороги назад в "Юнайтед" Маркус не видит — его отношения с наставником "красных дьяволов" Рубеном Аморимом перешли точку невозврата.



Поэтому в данный момент Рэшфорд склоняется к тому, чтобы летом отвергнуть интерес европейских клубов и остаться на "Вилла Парк", но для этого ему придется решить вопрос со своей зарплатой в 350,000 фунтов в неделю.



Рэшфорд также надеется, что с помощью "Виллы" он сможет вернуться в сборную Англии, которая совсем скоро стартует в отборе к ЧМ-2026 при новом тренере Томасе Тухеле.