Тодд Бели: "Челси" на правильном пути"
Совладелец "Челси" Тодд Бели высказался по поводу протестов болельщиков своего клуба.
Победному матчу Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в минувший вторник (4:0) предшествовала массовая акция протеста болельщиков "Челси".
Фанаты "Челси" открыто выражали недовольство нынешними владельцами клуба, однако Бели убежден, что "синие" находятся на правильном пути.
"Я просто думаю, что это (протесты) в порядке вещей. Чем раньше вы поймете, что не сможете осчастливить всех людей, тем раньше появится свобода".
"Мы просто стараемся исполнить свой план и осознать вещи, которые не являются линейными, но мы движемся в правильном направлении".
"Тренд таков, что мы движемся в правильном направлении, и это то, что действительно важно. В июне будет три года, как мы у руля. Это не так много времени, особенно когда тебе самому 50, 60 или 70 лет от роду".
"Это был водоворот событий, и нам резко пришлось учиться новым вещам, но также я думаю, что это было хорошо", — цитирует Бели talkSPORT.
28.02.2025 08:00
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