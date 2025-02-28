Тодд Бели: "Челси" на правильном пути"

Совладелец "Челси" Тодд Бели высказался по поводу протестов болельщиков своего клуба.

Победному матчу Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в минувший вторник (4:0) предшествовала массовая акция протеста болельщиков "Челси".



Фанаты "Челси" открыто выражали недовольство нынешними владельцами клуба, однако Бели убежден, что "синие" находятся на правильном пути.



"Я просто думаю, что это (протесты) в порядке вещей. Чем раньше вы поймете, что не сможете осчастливить всех людей, тем раньше появится свобода".



"Мы просто стараемся исполнить свой план и осознать вещи, которые не являются линейными, но мы движемся в правильном направлении".



"Тренд таков, что мы движемся в правильном направлении, и это то, что действительно важно. В июне будет три года, как мы у руля. Это не так много времени, особенно когда тебе самому 50, 60 или 70 лет от роду".



"Это был водоворот событий, и нам резко пришлось учиться новым вещам, но также я думаю, что это было хорошо", — цитирует Бели talkSPORT.