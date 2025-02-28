Палмер признан Игроком Года в Лондоне

Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер был признан Игроком Года на церемонии вручения футбольных наград Лондона (London Football Awards).

Палмер великолепно отыграл прошлый сезон, свой дебютный за "Челси" после перехода из "Манчестер Сити", забив 20 голов и отдав шесть результативных передач в Премьер-Лиге.



Эти успехи обеспечили 22-летнему англичанин звание лучшего футболиста в Лондоне по итогам 2025 года.



Также Палмер забрал награду за лучший гол. Призом был отмечен результативный штрафной Коула против "Брайтона" в сентябре.



Голкипером Года в Лондоне был признан Давид Райя из "Арсенала", лучшим молодым игроком — Арчи Грей из "Тоттенхэма", а Тренером Года — Соня Бомпастор из женской команды "Челси".