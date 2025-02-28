Семь вещей, что мы узнали в 27-м туре

"Манчестер Юнайтед" проявил характер и победил в меньшинстве, "Эвертон" продлил свою беспроигрышную серию, а "Ливерпуль" увеличил отрыв от "Арсенала". Об этом и другом — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





"Ливерпуль" идет прямиком к чемпионскому титулу



"Арсенал" допустил очередную осечку, не сумев переиграть на выезде "Ноттингем Форест", в то время как "Ливерпуль" взял на классе три очка с "Ньюкаслом" и еще больше оторвался от "канониров". Нет в этом сезоне более стабильной команды, чем "Ливерпуль", если говорить о способности регулярно набирать очки, и уже сейчас очевидно, что помешать подопечным Арне Слота завоевать титул может только чудо.



"Ливерпуль" далеко не всегда показывает игру высокого класса, но у команды Слота чаще всего находятся игроки, способные обеспечить результат. Чаще всего это пребывающий в форме всей своей жизни Мохамед Салах, но важным фактором остается и умение Арне находить "джокеров" на скамейке.



В матче с "Ньюкаслом" сыграл еще один козырь Слота — центральные полузащитники, забивающие чаще, чем игроки этого амплуа у конкурентов. Макаллистер, Собослаи и Джонс — это суммарно 11 голов Премьер-Лиге, которые чаще всего приходили в дни, когда Салах был без королевской мантии.



Главная проблема "Арсенала" — отсутствие бомбардира



На "Сити Граунд" "канониры" вновь предстали беззубыми, а их игра привела к нулевой ничьей, ставшей тупиком для чемпионских амбиций команды Артеты. Атака "Арсенала", пострадавшая от травм, не смогла пробить оборону "Ноттингем Форест", поставив крест на всех надеждах на титул чемпиона Премьер-Лиги.



В игре, в которой было мало моментов, именно "канониры" в основном оказывали давление, и это, безусловно, был ответ команды Микеля Артеты на ужасно разочаровывающее выступление против "Вест Хэма".



Если кто-то и должен был забить, то это гости, а Риккардо Калафьори в первом тайме нанес удар в штангу. Во втором тайме центральный нападающий Микель Мерино заставил Матца Сельса потрудиться, а Киран Тирни также был близок к голу, пробив головой с углового Мартина Эдегора. Но в который раз можно говорить о том, что "Арсеналу" не хватает бомбардира, способного отличиться в матчах, когда моменты создаются с трудом.



Гарначо испытывает авторитет Аморима



"Манчестер Юнайтед" провел матч, который мог бы подарить хоть какой-то позитив после серии неудач, но и волевая победа над "Ипсвичем" выявила ряд проблем в команде Аморима, которые нужно решить в ближайшее время.



Поведение Гарначо на поле стало главной темой для обсуждения, так как будущее аргентинского вингера в "Юнайтед" уже давно под вопросом, а его поведение намекает на летний трансфер. Во время победы "красных дьяволов" над "Ипсвичем" со счетом 3:2 новичок Патрик Доргу был удален с поля незадолго до перерыва, что заставило Аморима выпустить вместо Гарначо Нуссаира Мазрауи. Однако после перерыва молодой вингер не вернулся на скамейку запасных, оставшись в раздевалке.



Аморим провел персональный разговор с Гарначо по поводу инцидента в матче с "Ипсвичем". Босс "Юнайтед" сказал вингеру, что тот должен упорно работать и доказывать свое право быть основным игроком до конца сезона. Португальскому тренеру уже приходилось сталкиваться с проблемами, когда недовольный своим поведением игрок создает проблемы в раздевалке, и Маркус Рэшфорд в итоге оказался в "Астон Вилле".



Будет ли аргентинец наказан за свое поведение, пока неизвестно, однако Аморим будет стремиться пресечь этот вопрос в зародыше, чтобы избежать дальнейших проблем в раздевалке.



Сезон "Эвертона" может перевернуться



"Эвертон" не проигрывает уже в семи матчах кряду, и сейчас команда Дэвида Мойеса оказалась способна набирать очки даже в матчах, где не была сильнее соперника. С "Брентфордом" удалось отыграться не так эпически, как с "Ливерпулем", но эта ничья не менее ценна, так как добыли ее "ириски" на фоне больших кадровых проблем в момент, когда даже самые преданные болельщики сомневались в способности продления беспроигрышной серии.



Мойес вселил уверенность в команду, которая при Шоне Дайче была "привидением" как минимум в атаке — "Эвертон" верил в себя в матче в Западном Лондоне несмотря на то, что игра не шла, и был вознагражден голом О'Брайена с паса Миколенко.



Вылет "Эвертону" не грозит, но в последнем сезоне на "Гудисон Парк" у Мойеса еще будет масса эмоциональных матчей, где у команды будет мотивация. Финиш в топ-10 еще недавно был нереальной целью для "ирисок", но сейчас, когда команда на ходу и способна набирать очки, даже без ряда важных игроков, такой ориентир не кажется чем-то далеким и туманным для "синих" мерсисайдцев.



"Астон Вилла" должна сосредоточиться на Лиге Чемпионов



"Астон Вилла" пока не потеряла шансы продлить свое пребывание в Лиге Чемпионов на следующий сезон, но сейчас команде Унаи Эмери есть смысл сосредоточиться на успешном выступлении в текущем розыгрыше главного европейского клубного турнира.



Заметно, что "Виллу" лихорадит — после эмоциональной победы над "Челси", с голом Марко Асенсио на последних минутах матча, бирмингемцы развалились в Южном Лондоне, крупно проиграв "Кристал Пэлас". Заметно, что в отдельно взятом матче "вилланы" способны на многое и могут обыграть любого, но им не хватает стабильности, чтобы вернуться в гонку за попадание в топ-4.



Задача попасть в Лигу Чемпионов через Премьер-Лигу не выглядит нереальной, но пройти "Брюгге" — задание, на котором нужно сконцентрироваться здесь и сейчас. У "Виллы" с приходом Рэшфорда и Асенсио прибавилось игроков с большим европейским опытом, и взять максимум в текущей Лиге Чемпионов — то, что просто обязан сделать Эмери.



"Манчестер Сити" финиширует в топ-4



Нет сомнений в том, что текущий сезон для пока еще чемпиона Англии будет оценен как провальный, но катастрофы в виде непопадания в Лигу Чемпионов удастся избежать по целому ряду причин.



Во-первых, сами "горожане" сумели вовремя остановить свое падение в чемпионате и находятся в положении, когда стабильный набор очков в концовке сезона обеспечит им финиш в топ-4. Во-вторых, вылет из Лиги Чемпионов позволит "Сити" сосредоточиться на Премьер-Лиге и теоретической возможности завершить сезон с трофеем в виде Кубка Англии.



Конкуренты "Сити" в лице "Форест", "Челси", "Борнмута", "Ньюкасла" и "Виллы" не отличаются стабильностью и находятся не в лучшей форме, а "вилланы" к тому же все еще заняты в текущей Лиге Чемпионов. Гвардиола может начинать строительство новой команды, но Де Брюйне, Гюндоган, Ковачич, Грилиш и Эдерсон, вроде бы внесенные в список "на выход", достаточно мастеровиты, чтобы выполнить задачу на остаток сезона.



"Брайтон" невероятно отреагировал на разгром 7:0



"Брайтон" можно смело называть одной из лучших команд Премьер-Лиги 2025 года — "чайки" проиграли в текущем году всего дважды, но одно поражение, казалось, могло подрезать крылья птичкам с юга Англии.



Пропустив семь безответных голов в матче с "Ноттингем Форест" после поражения от "Эвертона", "чайки" смогли прийти в себя и выдать невероятный отрезок, в ходе которого преодолели "Челси" в Кубке Англии, уничтожили "синих" в чемпионате, в итоге забив семь голов в ворота "Челси" и "Саутгемптона" в Премьер-Лиге сразу же после семи пропущенных от "Форест".



Бывают дни, когда ничего не получается, и 1 февраля "Брайтон" коллективно поймал именно такой день. Но большой респект Фабиану Хюрцелеру за то, что он сумел убрать весь негатив после кошмарного поражения и настроить команду на будущие матчи, результаты которых превратили те 7:0 в досадную осечку.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru