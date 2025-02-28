Тебас подал жалобу на "Манчестер Сити"

Президент Ла Лиги Хавер Тебас заявил, что он пожал жалобу на "Манчестер Сити" в Европейскую комиссию.

Как известно, Тебас давно утверждает, что "Сити" грубо пренебрегает правилами финансового фейр-плей. Но Хавьер перешел от слов к делу и обратился с жалобой к европейским чиновникам.



По словам Тебаса, в отношении "Сити" уже ведется расследование, и Хавер ожидает, что возглавляемая Урсулой фон де Ляйен организация примет меры в отношении чемпионов Премьер-Лиги.



"Вы помните то дело из США, дело Enron? Они перекладывали убытки на другие компании. Здесь похожая ситуация".



"Когда City Football Group купили "Жирону", они отправили пять игроков в аренду. Мы проверили стоимость тех сделок. Мы подсчитали, что они оказались в 40 раз выше, нежели утверждал "Манчестер Сити".



"За пределами City Football Group у них есть группа компаний. Они перекладывают все свои расходы на этих компании. Например, у них есть скаутские и маркетинговые компании, которые несут большие расходы. А "Манчестер Сити" они выставляют счета на суммы меньше. Это обеспечивает "Манчестер Сити" структуру, чтобы обходить правила".



"Мы обратились насчет "Манчестер Сити" в Евросоюз. И хотя они у них английская команда, и они не являются частью Евросоюза, они все равно ведут коммерческую деятельность в Европе. Свою первую жалобу мы подали в июле 2023, и сейчас есть правила, позволяющие Евросоюзу изучать компании вроде City Football Group".



"Мы хотим санкций в отношении "Манчестер Сити". В данный момент дело находится в фазе расследования. Мы пока не получили ответа. Помните, что у Евросоюза много дел", — цитирует Тебаса The Telegraph.