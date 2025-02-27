Эмери: "Вилла" — не претендент на завоевание Кубка Англии"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что его команда не является претендентом на победу в Кубке Англии.

В пятницу "Вилла" примет на своем поле аутсайдера Чемпионшипа "Кардифф", чтобы определить судьбу путевки в 1/4 финала Кубка Англии.



Несмотря на то, что "Ливерпуль", "Арсенал" и "Челси" Кубок Англии уже покинули, а в двух предыдущих раундах "Вилла" выбила "Вест Хэм" и "Тоттенхэм", Эмери не берется назвать свою команду претендентом на победу в турнире.



"Мы не являемся претендентом на завоевание Кубка Англии, как и на завоевание титула Премьер-Лиги, но участвовать в турнире, который открывает путь к трофею и Европе, очень важно и престижно".



"Каждому клубу, игрокам и тренерам нравится стараться ради престижа. Для кого-то это может быть лучший способ квалифицироваться в Европу. У нас есть три пути: Премьер-Лига, Лига Чемпионов и Кубок Англии".



"Мы не являемся претендентом. Почему? Потому что есть другие команды, у которых больше вариантов игры, нежели у нас, чтобы выиграть это соревнование", — цитирует Эмери BBC.



Добавим, предстоящий матч стане пятым для "Виллы", занимающей 10-е место в Премьер-Лиге, за 14 дней. Эмери лишен ряда травмированных игроков, а некоторые находятся под вопросом.