Джонатан Дэвид откажет "Вест Хэму"
Нападающий французского "Лилля" Джонатан Дэвид собирается отвергнуть интерес "Вест Хэма".
Дэвид будет одной из самых лакомых целей на трансферном рынке грядущим летом — и благодаря своей результативности, и благодаря статусу свободного агента.
По информации talkSPORT, "Вест Хэм" уже провел переговоры с окружением Дэвида, однако ожидается, что 25-летний игрок сборной Канады откажется от перехода к "молотобойцам".
Дело в том, что у Дэвида хватает гораздо более заманчивых вариантов с клубами из Лиги Чемпионов вроде "Интера" и "Барселоны".
27.02.2025 22:00
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