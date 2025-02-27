Джонатан Дэвид откажет "Вест Хэму"

Нападающий французского "Лилля" Джонатан Дэвид собирается отвергнуть интерес "Вест Хэма".

Дэвид будет одной из самых лакомых целей на трансферном рынке грядущим летом — и благодаря своей результативности, и благодаря статусу свободного агента.



По информации talkSPORT, "Вест Хэм" уже провел переговоры с окружением Дэвида, однако ожидается, что 25-летний игрок сборной Канады откажется от перехода к "молотобойцам".



Дело в том, что у Дэвида хватает гораздо более заманчивых вариантов с клубами из Лиги Чемпионов вроде "Интера" и "Барселоны".