Джонатан Дэвид откажет "Вест Хэму"

Джонатан Дэвид Нападающий французского "Лилля" Джонатан Дэвид собирается отвергнуть интерес "Вест Хэма".

Дэвид будет одной из самых лакомых целей на трансферном рынке грядущим летом — и благодаря своей результативности, и благодаря статусу свободного агента.

По информации talkSPORT, "Вест Хэм" уже провел переговоры с окружением Дэвида, однако ожидается, что 25-летний игрок сборной Канады откажется от перехода к "молотобойцам".

Дело в том, что у Дэвида хватает гораздо более заманчивых вариантов с клубами из Лиги Чемпионов вроде "Интера" и "Барселоны".


Метки Вест Хэм, Дэвид, Лилль

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2025 22:00

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