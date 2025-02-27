Премьер-Лига может организовать два трансферных окна летом
Премьер-Лига может организовать два отдельных трансферных окна грядущим летом.
Грядущим летом в Соединенных Штатах состоится первый розыгрыш клубного Чемпионата Мира по новому формату, и "Челси" с "Манчестер Сити" входят в число его участников.
ФИФА уже объявила, что для участников клубного Чемпионата Мира будет открыто временное трансферное окно перед стартом турнира, чтобы команды могли задействовать в Америке новичков или договорившихся о продлении своих контрактов игроков.
Как сообщает The Guardian, многие другие клубы Премьер-Лиги недовольны, что "Челси" и "Сити" поставлены в особые условия, и требуют уравнять их в правах.
ФИФА установила сроки временного трансферного окна с 1 по 10 июня. При этом правила не позволяют делать окно дольше, чем 89 дней, поэтому Премьер-Лига не может просто открыть окно на все лето.
В сложившейся ситуации Премьер-Лига вынашивает идею сделать два отдельных летних трансферных окна для всех команд. Одно откроется с началом июня и закроется до старта клубного Чемпионата Мира, как и предписано ФИФА, а другое откроется позже в июне и закроется в конце августа.
27.02.2025 20:00
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Пхахахах обоссали картонку подзалупл
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как будто это кого-то когда-то останавливало
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