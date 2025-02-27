Премьер-Лига может организовать два трансферных окна летом

Челси против Манчестер Сити Премьер-Лига может организовать два отдельных трансферных окна грядущим летом.

Грядущим летом в Соединенных Штатах состоится первый розыгрыш клубного Чемпионата Мира по новому формату, и "Челси" с "Манчестер Сити" входят в число его участников.

ФИФА уже объявила, что для участников клубного Чемпионата Мира будет открыто временное трансферное окно перед стартом турнира, чтобы команды могли задействовать в Америке новичков или договорившихся о продлении своих контрактов игроков.

Как сообщает The Guardian, многие другие клубы Премьер-Лиги недовольны, что "Челси" и "Сити" поставлены в особые условия, и требуют уравнять их в правах.

ФИФА установила сроки временного трансферного окна с 1 по 10 июня. При этом правила не позволяют делать окно дольше, чем 89 дней, поэтому Премьер-Лига не может просто открыть окно на все лето.

В сложившейся ситуации Премьер-Лига вынашивает идею сделать два отдельных летних трансферных окна для всех команд. Одно откроется с началом июня и закроется до старта клубного Чемпионата Мира, как и предписано ФИФА, а другое откроется позже в июне и закроется в конце августа.


Метки клубный Чемпионат Мира, Манчестер Сити, Премьер-Лига, трансферы, ФИФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2025 20:00

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 27.02.2025 21:08 # meshuggah
    Пхахахах обоссали картонку подзалупл

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  2. last-chapter 27.02.2025 20:53 # last-chapter
    как будто это кого-то когда-то останавливало

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