"Арсенал" надеется на возвращение Сака и Мартинелли к апрелю

Наставник "Арсенала" Микель Артета надеется, что вингеры Букайо Сака и Габриэль Мартинелли вернутся на футбольное поле к апрелю.

В данный момент Сака и Мартинелли восстанавливаются после травм задней поверхности бедра, и компанию им в лазарете составляют Габриэль Жезус с Каем Хаверцем, что очень сказывается на атакующей мощи "Арсенала".



После безголевого матча против "Ноттингем Форест" накануне вечером Артета выразил надежду, что Сака и Мартинелли вернутся сразу после международного перерыва, к дерби против "Фулхэма" 1 апреля.



"Думаю, да, но, повторюсь, давайте посмотрим, как они будут прибавлять в ближайшие недели, делая правильные шаги".



"Помимо всего прочего, они пропустили много, много времени, поэтому нам придется интегрировать их постепенно. Они прибавляют, но они все еще немного далеки".



"Завтра у нас встреча, чтобы обсудить их состояние, особенно Габи, который, наверное, имеет шанс вернуться до Букайо, но мы еще посмотрим, как он будет себя чувствовать в ближайшую неделю или 10 дней", — цитирует Артету ESPN.