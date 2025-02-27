Салах: "Мой лучший сезон"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что считает этот сезон своим лучшим за мерсисайдский клуб.

Салах совершил уже 52 результативных действия в этом сезоне, забив 30 голов и отдав 22 "ассиста" с учетом всех соревнований.



Именно количество результативных передач и свое влияние на партнеров по команде позволяет Салаху думать, что в этом сезоне он полезен, как никогда прежде.



"Думаю, это мой лучший сезон. Думаю, пока что это мой лучший сезон, потому что я делаю других игроков вокруг себя лучше. Так я это чувствую".



"Я знаю, как они играют. Я знаю показатели всех игроков, и они будут выше, чем в других сезонах, как будет выше количество моих результативных передач, а значит я оказываю им большую помощь. Если вы посмотрите под этим углом, то увидите, что Коди (Гакпо), Лучо (Диас), другие игроки проводят этот сезон лучше, чем другие, и поэтому я думаю, что этой мой лучший сезон, ведь я делаю игроков вокруг себя лучше", — цитирует Салаха ESPN.