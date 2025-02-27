Ван Дейк: "Еще ничего не решено"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что в чемпионской гонке Премьер-Лиги "еще ничего не решено".

Победой 2:0 над "Ньюкаслом" накануне вечером "Ливерпуль" завершил отрезок из пяти матчей Премьер-Лиги в течение 15 дней.



Теперь отрыв "Ливерпуля" во главе Премьер-Лиги составляет 13 очков, однако Ван Дейк пока не готов поддержать болельщиков "Энфилда", которые уже вовсю распевают "Мы выиграем лигу".



"Они могут петь, что пожелают. Нам нужно принять это. Сегодня была хорошая атмосфера, как и всегда, и нам нужно убедиться, что оставшиеся матчи здесь пройдут в удивительной атмосфере. Нам нужно продолжать двигаться вперед".



"Мы определенно насладились атмосферой. Нет такого "почти там". Впереди у нас 10 матчей, и еще ничего не решено. До тех пор, пока оно не будет решено, мы не будем увлекаться".



"В этом отношении я буду скучным парнем, потому что скажу: "Теперь переходим к следующему матчу, сохраняем спокойствие".



"Нужно наслаждаться победами в матчах, но не слишком долго, потому что вы играете почти каждые три дня. Теперь у нас будет небольшая пауза. Мы лишь можем использовать это, чтобы лучше подготовиться к следующему матчу".



"Это были напряженные 15 дней со множеством напряженных матчей, и я думаю, мы довольно неплохо это преодолели и оказались в очень хорошем положении, но это ничуть не значит, что дело сделано. Я продолжаю напоминать игрокам и внешнему миру, что здесь нет времени и места для самоуспокоенности", — цитирует Ван Дейка ESPN.