Артета: "Нам нужно быть готовыми ко вторнику"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета призвал свою команду отреагировать на неудачу в Премьер-Лиге и подготовиться к возобновлению Лиги Чемпионов.

Накануне вечером "Арсенал" сыграл без голов против "Ноттингем Форест" и теперь сохраняет исключительно математические шансы на титул Премьер-Лиги.



Однако Артета указывает, что унывать некогда, потому что уже в следующий вторник "Арсенал" ждет первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСВ.



"Впереди у нас реальная возможность кое-чего достичь. Сегодня мы потеряли два очка, что очень больно, но нам нужно подняться и пойти вперед".



"Впереди у нас Лига Чемпионов, красивое соревнование, и нам нужно быть готовыми ко вторнику", — цитирует Артету Evening Standard.