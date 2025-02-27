Артета: "Нам нужно быть готовыми ко вторнику"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета призвал свою команду отреагировать на неудачу в Премьер-Лиге и подготовиться к возобновлению Лиги Чемпионов.

Накануне вечером "Арсенал" сыграл без голов против "Ноттингем Форест" и теперь сохраняет исключительно математические шансы на титул Премьер-Лиги.

Однако Артета указывает, что унывать некогда, потому что уже в следующий вторник "Арсенал" ждет первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСВ.

"Впереди у нас реальная возможность кое-чего достичь. Сегодня мы потеряли два очка, что очень больно, но нам нужно подняться и пойти вперед".

"Впереди у нас Лига Чемпионов, красивое соревнование, и нам нужно быть готовыми ко вторнику", — цитирует Артету Evening Standard.


Метки Арсенал, Артета, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2025 15:00

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  1. electric 27.02.2025 15:04 # electric
    очень больно, но нам нужно подняться и пойти вперед

    ЭХЕХЕХЕХЕХЕ

    (ответить)

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