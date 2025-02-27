Бывший директор "Ливерпуля" не хотел продлевать контракт с Салахом

Бывший директор "Ливерпуля" по исследованиям Ян Грэм признался, что советовал клубу не подписывать новый контракт с нападающим Мохамедом Салахом в 2022 году.

Действующий контракт Салаха истекает в конце этого сезона, и сейчас Мохамед находится, возможно, в лучшей форме за всю свою жизнь.



Этот действующий контракт на три года Салах заключил в 2022. В то время Грэм думал, что Мохамед не заслуживает новой сделки, однако изучение статистических данных убедило его в обратном.



"Я помог с работой при предыдущем продлении, благодаря чему он смог остаться до этого лета".



"В тот раз, держа в уме возраст игрока, я собирался дать рекомендацию не продлевать его контракт. Но сила данных заставляет тебя занимать объективную точку зрения, и порой она может удивить тебя".



"Когда игроки вроде Салаха сбавляют обороты, этот упадок выражается в минутах, нежели в мастерстве. Это вопрос физической формы, нежели навыков".



"Летом 2022 я был удивлен данными, которые показывали, что нам следует подумать о новом контракте с Салахом. То была сложная работа, и я рад, что не отвечаю за эту работу сегодня!" — цитирует Грэма Daily Mirror.