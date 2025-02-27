"Ливерпуль" собирается продлить контракт с Робертсоном

"Ливерпуль" собирается продлить контракт со своим защитником Энди Робертсоном.

На протяжении этого сезона не утихают слухи, что "Ливерпуль" ищет преемника для Робертсона слева в обороне. С этой ролью, например, связывают Милоша Керкеза из "Борнмута".



Как сообщает The Athletic, "Ливерпуль" действительно планирует приобрести левого защитника грядущим летом, но на замену не Робертсону, а его дублеру Костасу Цимикасу, чей уход выглядит более вероятным.



Робертсон принял участие во всех матчах "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги, за исключением одного, и выходил в стартовом составе на 11 из 12 последних, поэтому Энди остается важной фигурой для главного тренера "красных" Арне Слота, несмотря на определенные вопросы насчет своей игры.



Более того, "Ливерпуль" даже намерен продлить рассчитанный до 2026 года контракт 30-летнего шотландца. Речь может идти о дополнительных 12 месяцах.